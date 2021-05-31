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توكلنا: البيانات الشخصية يتم قراءتها من أبشر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

توكلنا: البيانات الشخصية يتم قراءتها من أبشر

عند تعديلها في المنصة سوف تتغير في التطبيق

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد تطبيق توكلنا أن البيانات الشخصية في لوحة بياناته يتم قراءتها من أبشر، وعند تعديلها في أبشر سوف تتغير في التطبيق عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس .

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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