القصبي يلتقي وزير الأعمال البريطاني لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أنه التقى اليوم الاثنين، وزير الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني كواسي كورتنغ.

تطوير العلاقات:

وقال وزير التجارة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “سعدت اليوم بلقاء معالي وزير الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني السيد كواسي كورتنغ، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، واتفاقية التجارة الحرة وأعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية.

كما نشر القصبي صورة للاجتماع الذي جمعه بوزير الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني.

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