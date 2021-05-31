الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

آل جابر يعقد اجتماعًا مع ممثلي الانتقالي الجنوبي لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم, اجتماعاً إيجابياً مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي.

اتفاق الرياض:

وجرى خلال الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك استمراراً لجهود المملكة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.



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