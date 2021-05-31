شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يتلقى هدية من صديق له:"غالية علي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تلقيه هدية من صديق له.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة بحسابه على موقع"تويتر":"تلقيت هدية من صديق، غالية علي لا بقيمتها المادية لكن بقيمتها عندي".

وكان تركي آل الشيخ نشر، صورة له، كشف عن التقاطها عام 2006، أي قبل نحو 15 عاما، في ملعب المستايا، معقل نادي فالنسيا الإسباني، بعد مباراة مع ريال مدريد.

وظهر تركي آل الشيخ في الصورة وهو يحمل علم نادي فالنسيا، في إشارة إلى تشجيعه للنادي المعروف باسم "الخفافيش".