شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رئيس جمعية العناية الحرجة: الكحول المغشوش قد يسبب الوفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال رئيس الجمعية السعودية للعناية الحرجة، عوض العمري، إن انتشار الكحول المغشوشة وتعاطيها يفقد البصر ويتلف الأعصاب.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن 100مل من الكحول المغشوشة كفيلة أنها تقتل الشخص.

وأكد أنه كلما زادت الكمية التي يتناولها المرء من الكحول المغشوش زادت كمية الضرر،والتي تصل لنقل المرء إلى غرفة العناية الحرجة والوفاة.