شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حسين القحطاني: النظام العام للأرصاد سيطبق فعليًا بعد 180 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن النظام العام للأرصاد سيستفيد منه الجميع، ولن يستثنى منه أحد.

وأكد، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن العقوبات والغرامات ستطبق على من يقومون بتداول معلومات الطقس أو التنبيه أو التحذير للمجتمع.

وأضاف أنه سيكون هناك آلية لعملية التراخيص المتعلقة بمزاولة العمل في مجال الأرصاد، مؤكدًا أن عملية التنبيه والتحذير المتعلقة بأحوال الطقس أو المعلومات المتعلقة بالسيادة الوطنية ستكون فقط من اختصاص المركز الوطني للأرصاد.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد المزيد من التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات والترخيص لمزاولة العمل بمجال الأرصاد، لافتا إلى أن النظام سيحتاج لتطبيقه فعليا نحو 180 يوما، لافتا إلى أن هذه الفترة بدأت منذ لحظة صدوره من مجلس الوزراء.