شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت والدة المبتعث بجامعة نيويورك عبد الرحمن الحمدان، عن تفاصيل الليلة الأخيرة لها مع ابنها، الذي منحته الجامعة شهادة البكالوريوس بعد وفاته قبل موعد تخرجّه بـ 3 أشهر.

وقالت والدة الحمدان، إنه في الساعات الأخيرة له قام بدعوة أصدقاء والده إلى المنزل وأعد لهم وجبة برياني، مشيرةً إلى شغفه بالطبخ حيث كان يصنع الطعام للأسرة بشكل أسبوعي، وفقاً لـ "العربية".

وأشارت إلى أن الحمدان خرج للقاء أحد أصدقائه ثم عاد وقام بتقبيلها، وأخبرها أنه سوف يقوم بتبديل ثيابه في غرفته ثم يعود، ولكنه تأخر كثيراً وصعد والده ليجده متوفياً بعد فتح الباب بمساعدة الدفاع المدني.

وأكدت أنه لم يتوفى جرّاء إصابته بفيروس كورونا، موضحة أنه لم يكن يعاني أيضا من أي اكتئاب أو حزن، فقد كان سعيداً لنجاحه في مجال البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والبرمجيات.