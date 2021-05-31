شكرا لمتابعة خبر عن وزارة البيئة تبدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة البيئة عن البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء التي تهدف إلى الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء.

وتستهدف اللائحة جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسية بيئيًا وجوانب الطرق ومواقع البناء.

وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي بشأن الضوضاء ومنها:

١- مراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة.

٢- الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في المملكة.

٣- إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة.

٤- نشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء.

٥- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند تجاوز الأشخاص الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.