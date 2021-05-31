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بالفيديو .. قصة نجاح شيف ترك وظيفته وتخصصه في الهندسة الكيميائية من أجل الطبخ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد الشيف "عدنان يماني" قصة كفاحه في مجال إعداد الطعام والتي بدأها بسبب حبه وشغفه بالطبخ منذ الصغر.

وذكر، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أنه كان يطمح منذ صغره بأن يكون "شيف ماهر ومشهور".

ولفت إلى أن الأسرة كانت ترفض أن يكون "طباخ"، لذلك أكمل دراسته الجامعية وحصل على شهادة بكالوريوس "هندسية كيميائية"، وعمل بعدها كموظف.

وأضاف أنه ظل يمارس موهبته في الطبخ في المنزل ومكان العمل، كما عمل كمتطوع أيضا في بعض المطاعم الأوروبية دون معرفة والده، لافتا إلى أن الكثير من أسرته رفضت فكرة عمله بالطبخ إلا أنه تمسك بحلمه، وترك وظيفته وتمكن من النجاح في هذا المجال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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