شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخثلان " : وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان " مستحب " لفائدتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان.

وقال سعد الخثلان خلال برنامج "يستفتونك":"يستحب للمؤذن أن يضع يديه على أذنيه لفائدتين، الأولى عندما يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه يكون أندى لصوته حتى لو كان يؤذن في المكبر الصوتي".

وأشار:" الفائدة الثانية من يراه يعرف أنه يؤذن"، موضحا:"الالتفات عند حي على الصلاة وحي على الفلاح هذا ورد في السنة وحتى مع وجود مكبرات الصوت ينبغي تطبيق السنة بالقدر الذي لا يؤثر على الصوت".