استدعاء وتغريم الشركة المسؤولة عن تجمع مشاهير سناب بالرياض

استدعت وزارة التجارة، الشركة المسؤولة عن تجمع «مشاهير سناب شات» المخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمنطقة الرياض.

وفرضت الوزارة «وفق اختصاصها» غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الصادر من وزارة الداخلية.

وأكدت وزارة التجارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، وعلى ضرورة التزام جميع منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بعد مقاطع مصورة لحفل ضم عددًا من مشاهير السوشيال ميديا، نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحدثت المقاطع موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضم عددًا من الحضور تجاوز المسموح به من وزارة الداخلية للتجمعات، وسط غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة التجارة قد وجهت في وقت سابق المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في التزاحم داخل أو خارج المنشأة ومن ذلك منع دعوة المشاهير أو المعلنين للمنشآت التجارية ومنه مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت، ومنع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور ومنع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.

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