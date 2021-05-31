الحصيني: تأثر 5 مناطق بـ«موجة حارة قوية» الأربعاء المقبل

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، موجة حارة قوية والمناطق المتأثرة بها.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الموجة التي تبدأ يوم الأربعاء من المتوقع أن يكون تأثيرها الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاء من منطقتي مكة والمدينة والكويت وجنوب شرق العراق الحرارة المتوقعة عليها تتراوح بين 45 و49 درجة مئوية، وتليها منطقتا الرياض والقصيم ومتوقع أن تتراوح الحرارة بين 44 و46 درجة مئوية.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، سحبًا رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل.

ووفق التقرير، تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وتنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبيَّة من منطقة الرياض؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة. فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة 15-30كم/ساعة، ويرتفع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحيَّة شماليَّة غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

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