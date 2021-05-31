«المرور»: سجلات المخالفات المطلوبة للوظائف موجودة في «أبشر»

قال المرور السعودي إنَّ سجلات المخالفات المطلوبة للوظائف موجودة عبر منصة أبشر.

جاء ذلك ردًا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين: «طلبت إحدى الشركات أثناء التقديم على وظائفها سجلًا لآخر سنتين للمخالفات المرورية.. فكيف أحصل عليها؟».

وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن المستفيد يمكنك الحصول على ذلك عبر حسابه في بوابة أبشر.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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