الأخضر والأزرق يزينان F1

فرغت جهات الاختصاص في المؤسسة العامة للري، من أعمال تركيب وتشغيل إنارة على امتداد حوض قناة الريf1، المسمى بنهر عين الخدود في مدينة الهفوف بواحة الأحساء الزراعية، باللونين الأخضر والأزرق، وذلك في خطوة لإبراز المعلم السياحي ليلاً، الذي يمثل هوية تأسيس المشروع قبل عدة عقود، وتأكيد أهميته زراعيًّا في الواحة.

تطوير القناة

وأكد مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج»، أن دراسة متخصصة في المؤسسة، أوصت باختيار هذين اللونين، وتركيز تشغيل الإنارة الخضراء في المناسبات الوطنية، وفي سائر الأيام الأخرى باللون الأزرق، وتعمل المؤسسة على تطوير القناة، والعناية بها، باعتبارها نقطة جذب لزوار الأحساء، ووقوعها في وسط الواحة الزراعية.

إبراز العناصر

وأشار الباحث في الفنون الجميلة علاء الشهاب، إلى أن اللونين الأزرق والأخضر، وفق الدراسات الفنية المتخصصة، لهما تأثيرات كبيرة في إبراز العناصر التي تسقط عليها الإنارة، وهي: المياه داخل القناة المائية، والخرسانة الأسمنتية المكونة للقناة، وإظهار جمالياتها الفنية، علاوة على ما تحمله من مضامين فنية متعددة من بينها: كون اللون الأخضر، وهو اللون الوطني، والأزرق لزرقة لون السماء، فضلًا للتأثيرات الإيجابية على النفس، من بينها الشعور بالبهجة والفرحة، وهناك تشكيلات وتأثيرات إضافية في الإنارة، يمكن الاستفادة منها، ومن بينها: تركيب عاكس معدني، أو أغطية بدرجات شفافية متفاوتة.

مزايا الإنارة للونين الأخضر والأزرق

الأخضر من أكثر الألوان راحة للنظر

يسهم في استقرار الحالة النفسية

يعبر اللون الأزرق عن الحيوية والنشاط

مهدئ ويحفز على العمل