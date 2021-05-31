شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: المتحدث عن الطقس كمنْ يمارس «الطب الشعبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المركز لا يسمح لأي شخص بإصدار تنبيه أو تحذير بشأن الطقس.

وقال عبر لقاء تليفزيوني اليوم: «لا نعترف بمن يتحدث عن الطقس من خارج المركز، وحالهم كحال من يمارس الطب الشعبي».

وكان رئيس المركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أكد أن صدور نظام الأرصاد يعد تتويجاً لمرحلة التطوير الذي شهدها قطاع الأرصاد خلال الخمس سنوات الماضية في إطار رؤية المملكة 2030، إذ حظي بكل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة ومتابعة رئيس مجلس إدارة المركز وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.

وأضاف: "بصدور نظام الأرصاد تكتمل المرحلة التنظيمية والتشريعية لقطاع الأرصاد في المملكة ويتحقق بذلك أهم أهداف المهتمين بالأرصاد والمناخ بوجود نظام تشريعي يضاهي الأنظمة الدولية في مجاله".

وأكد أن نظام الأرصاد يساهم في تسيير الخطوات التطويرية والتشغيلية للمركز وبرامج الخصخصة في الأرصاد إضافة الى تنظيم الجانب الأرصادي والمناخي في المملكة بما يحقق الصالح العام ويخدم المجتمع بكافة شرائحه.

وأشار إلى أن تطبيق النظام سينعكس إيجاباً على أعمال قطاع الأرصاد والعاملين فيه ويحقق لجميع المستفيدين فرص النجاح والاستفادة المثلى من معلومات الأرصاد والمناخ.