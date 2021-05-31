ضبط مفحط القريات وتسليمه إلى ‏الجهات المختصة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت الجهات الأمنية في الجوف القبض على صاحب مركبة فحط داخل أحد الأحياء السكنية في القريات.

تفحيط:

وذكر سناب الداخلية، أنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر به صاحب المركبة قام بالتفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة القريات معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الجوف من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وتم ضبط المركبة واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى ‏الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقه.

عقوبة مخالفة التفحيط:

وفي وقت سابق أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

ولفت إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

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