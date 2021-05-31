وزارة البيئة تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء.

اللائحة:

وأكدت الوزارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن اللائحة تستهدف جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئيًّا، وجوانب الطرق ومواقع البناء.

وعرفت الوزارة الضوضاء بأنها الصوت المزعج غير المرغوب فيه، والذي يؤثر سلبًا على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودة البيئة، وينشأ من الأنشطة البشرية المختلفة كالصناعة ووسائل المواصلات والأعمال الإنشائية وغيرها.

تفاصيل اللائحة:

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية للضوضاء من خلال الرابط التالي: هنا.



شارك الخبر