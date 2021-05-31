الخريجي يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعد وزير الخارجية المصري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، مساعد وزير خارجية جمهورية مصر العربية نزيه النجاري.

علاقات ثنائية:

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

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