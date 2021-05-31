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شكرا لقرائتكم الخريجي يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعد وزير الخارجية المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31
حضر اللقاء سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.
الخريجي يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعد وزير الخارجية المصري
بحثا مستجدات الأحداث في المنطقة
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، مساعد وزير خارجية جمهورية مصر العربية نزيه النجاري.
علاقات ثنائية:
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.
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