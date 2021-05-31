شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / التجارة تغرم الشركة المسؤولة عن تجمّع «مشاهير سناب» بـ 300 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة اليوم الاثنين عن استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالرياض.

وأضافت الوزارة أنها فرضت غرامة مالية قدرها 300 ألف على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبات بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الصادر من وزارة الداخلية.