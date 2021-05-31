الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به

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أكد تقرير لوكالة الطاقة الذرية أن إيران تواصل خرق الكثير من قيود الاتفاق النووي.

مخزون اليورانيوم:

وقال التقرير بحسب العربية: إن مخزون اليورانيوم لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به، مشددًا على أن الوكالة لم تكن قادرة من التحقق من مخزون اليورانيوم لدى طهران.

من جهته، قال مدير وكالة الطاقة الذرية: “قلقون من وجود مواقع نووية إيرانية غير معلنة”.

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