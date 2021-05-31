الارشيف / اخبار السعوديه

الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به

طهران تواصل خرق الكثير من قيود الاتفاق النووي

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد تقرير لوكالة الطاقة الذرية أن إيران تواصل خرق الكثير من قيود الاتفاق النووي.

 مخزون اليورانيوم:

وقال التقرير بحسب العربية: إن مخزون اليورانيوم لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به، مشددًا على أن الوكالة لم تكن قادرة من التحقق من مخزون اليورانيوم لدى طهران.

من جهته، قال مدير وكالة الطاقة الذرية: “قلقون من وجود مواقع نووية إيرانية غير معلنة”.
شارك الخبر

شارك الخبر




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية