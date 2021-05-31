هذه العقوبات تنتظر المشاركين في الحفل الفاحش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من إنتاج أي شيء يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إنتاجه أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

عقوبة مشاهير الحفل الفاحش:

وقالت النيابة العامة، إن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن لمدة تصل لـ5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت النيابة العامة، أنه يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب قناة الإخبارية.

ومن جهته أكد المحام بندر البشر، أن القائمين والمشاركين في نشر مقاطع الحفل الفاحش عبر موقع التواصل الاجتماعي يواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل لـ3 ملايين ريال حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم.

وأضاف بند البشر في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، بأن الحفل خالف الشريعة الإسلامية والآداب المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، محذرًا من إعادة نشر وتداول المحتوى الخادش للحياة فهو بمثابة إنتاجه ويعاقب عليه قانونًا.

ملاحقة مشاهير الحفل الفاحش:

وتعمل الجهات المختصة على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة أثناء حفل راقص شارك فيه عدد من مشاهير السوشيال ميديا ونشروها على حساباتهم في مواقع التواصل بحسب ما أكدته قناة الإخبارية نقلًا عن مصادرها.

وكانت المشاهد أوضحت حضور عدد من الراقصات في الحفل، الأمر الذي أثار الجدل بسبب الرقصات الجريئة وأعداد الحاضرين الكثيفة في ظل القيود المفروضة على التجمعات في السعودية.

عقوبة التجمعات المخالفة:

وقد خالف المشاركون بالحفل الفاحش القواعد الاحترازية المتخذة من قبل الجهات المعنية بشأن التصدي لجائحة كورونا ليجد مشاركو الحفل أنفسهم أمام عقوبة أخرى من العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتشمل:

– 10.000 ريال، للتجمع العائلي.

– 15.000 ريال، للتجمع غير العائلي.

– 40.000 ريال للتجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها.

– 50.000 ريال، لأي تجمع من فئة العمال، مع تطبيق العقوبة على كل شخص يحضر التجمعات المخالفة بـ5000 ريال.

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