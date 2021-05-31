الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

هذه الأماكن يمنع فيها التدخين في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح مركز التواصل الحكومي كيف تحمي المملكة غير المدخنين؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين.

أماكن يمنع فيها التدخين:

ولفت المركز، عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أن المملكة منعت التدخين في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات والجهات العامة في الدولة، وكذلك في المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، وأيضًا في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.

وأيضًا، يمنع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وفي مواقع إنتاج البترول والمستودعات والمصاعد ودورات المياه ووسائل النقل العامة.

حظر زراعة التبغ:

كما يحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.

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