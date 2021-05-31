أمثلة توضيحية للأنظمة والأجهزة ضمن نظام الفوترة الإلكترونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضربت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمثلة توضيحية للأنظمة والأجهزة الإلكترونية ضمن نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

موعد التطبيق:

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه بداية من تاريخ 4 ديسمبر المقبل سيتم الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا للخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية.

ولفتت إلى أن الأجهزة والأنظمة منها أنظمة الكاشير وأجهزة الكاشير المحمولة والتطبيقات الذكية، وكذلك برامج تخطيط موارد المنظمة.

متطلبات النظام:

ودعت الهيئة في وقت سابق جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع، إلى الاطلاع على هذا القرار والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرّر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل المُيسَّر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال الرابط التالي (هنا)

يُذكر أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، فضلًا عن دورها في الحدّ من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

ضوابط:

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد نشرت في الثامن عشر من مارس الماضي، مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، من أجل استطلاع آراء العموم والمهتمين.

شارك الخبر