مذكرة لتطوير قدرات ومهارات ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة ومجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد الراجحي أمس توقيع مذكرة تعاون بين المعهد والهيئة، تهدف لبناء شراكة فاعلة بين الطرفين تسهم في توفير برامج تدريبية تعمل على تطوير قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من أداء أدوارهم التنموية بكفاءة وفعالية.

وقع الاتفاقية مدير المعهد الدكتور بندر السجان، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري.

وأوضح الراجحي أن الاتفاقية المبرمة بين المعهد وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تسهم في تطوير قدرات ومهارات ذوي الإعاقة، وتأكيد دمجهم في سوق العمل وتمكينهم من أداء أدوارهم التنموية على قدم المساواة مع زملائهم في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المعهد يسهم بدور فاعل في تطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الثالث لدعم منسوبي القطاع وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة وفاعلية على نحو يكفل الارتقاء بالتنمية الإدارية، نظرا لكون القطاع الثالث شريكا مهما للقطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة.

من جانبه، قال السجان «أولى معهد الإدارة اهتماما خاصا لتدريب وتأهيل الموارد البشرية من منسوبي القطاع الثالث عامة والأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص، وذلك انطلاقا من أهمية الدور المنوط بمؤسسات القطاع الثالث في خدمة التنمية الشاملة في المملكة، وهو ما دفع المعهد لتوفير برامج تدريبية ذات جودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم مهنيا من أداء أدوارهم الوظيفية في مؤسساتهم المختلفة بجودة وكفاءة، بما يسهم في النهاية في دفع عجلة التنمية الإدارية في المملكة».

ونوه إلى أن المعهد يضع المسؤولية الاجتماعية على رأس أولوياته الاستراتيجية، حيث قدم خلال هذا العام للأشخاص ذوي الإعاقة عددا كبيرا من البرامج التدريبية والتطويرية التي تسهم بفاعلية في بناء قدرات بشرية وطنية مؤهلة من ذوي الإعاقة بما يعمل على تحقيق التحول النوعي في الموارد البشرية الوطنية الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030.