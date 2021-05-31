الرياض تتصدر المدن العربية في الطموح والابتكار وريادة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن العربية وحلت في المرتبة الـ14 دوليا بين عدد من كبرى العواصم والمدن حول العالم على صعيد الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال، طبقا لما أظهرت دراسة أجرتها شركة «دوجو» العالمية المتخصصة بحلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية.

وأظهر التقرير حلول العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول عالميا، تتبعها مدينة سيدني الأسترالية ومدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، بينما حلت الرياض في المركز الـ14 عالميا، متقدمة على أنقرة وبرلين وبودابست وسول وطوكيو.

كما تصدرت العاصمة السعودية النتائج على مستوى المدن العربية.

كما حلت الرياض في المرتبة الثامنة بين مدن دول مجموعة العشرين المشمولة في القائمة.

واعتمدت الدراسة على أرقام البيانات المفتوحة والإحصائيات الدولية الصادرة حول ريادة الأعمال والابتكار.

وتتقاطع الدراسة مع نتائج عدد من التقارير المتخصصة التي أظهرت ريادة الرياض إقليميا في مجالي الابتكار وريادة الأعمال.

فبحسب تقرير «ماغنت» لريادة الأعمال، زاد تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة بنسبة 55% في عام 2020، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 152 مليون دولار، وسجل التمويل في الشركات الناشئة في المملكة معدلات أسرع من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت 17 دولة في المنطقة زيادة بنسبة 13% في إجمالي التمويل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من 2019 إلى 2020، في حين شهدت المملكة زيادة بنمو التمويل للشركات الناشئة بنسبة 55%، وخالفت المملكة الاتجاه العام لعدد الصفقات التمويلية لصالح تلك الشركات، إذ سجلت نموا بواقع 35% خلال عام 2020، في حين تراجع عدد الصفقات في مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% خلال الفترة نفسها.

عوامل استندت عليها الدراسة:

عدد سكان المدينة ومستوياتهم العلمية

الحصة الفردية من الناتج الوطني الإجمالي

تكلفة إطلاق عمل جديد

عدد الشركات الناشئة المسجلة

حجم البحث رقميا حول حلول ريادة الأعمال