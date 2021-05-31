طابع بريدي جديد بعنوان «الدرعية.. جوهرة المملكة»

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ويأتي إصدار الطابع البريدي والبطاقة البريدية الجديدين امتدادا لتاريخ أرض الملوك والأبطال في الربط بين عدد من المناطق والمدن والطرق القديمة في شبه الجزيرة العربية، حيث كانت الدرعية ملتقى قوافل الحجيج والتجار، وحلقة الوصل الأهم في تحقيق وحدة المملكة، بوصفها مهد الدولة السعودية الأولى، ومنطلق وحدتها.
كما يأتي الإصدار في وقت تنفذ فيه هيئة تطوير بوابة الدرعية أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم، وهو مشروع عالمي يستهدف إحياء الدور التاريخي للدرعية بوصفها ملتقى القوافل والتجار، إذ تستهدف المملكة تحويل «جوهرة المملكة» لواحدة من أهم أماكن التجمع الإنساني في العالم، وجذب أكثر من 27 مليون زائر وسائح سنويا، ولا سيما أن حي الطريف التاريخي بالدرعية مسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث نستذكر دور الدرعية التاريخي منذ مئات السنين، إذ كانت مركزا للتجارة والثقافة والمعرفة، والتواصل والتبادل الاقتصادي؛ كونها تقع على طريق التجارة والحج الرابط بين أرجاء الجزيرة العربية والبلاد المجاورة.
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