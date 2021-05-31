رصد موقعين عشوائيين لإعداد الأطعمة في جدة

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وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة تمكنوا من ضبط منزل شعبي اتخذته عمالة مخالفة مقرا لتحضير وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية، كما رصد المراقبون معملا للخياطة في الدور العلوي من المنزل، مبينا أنه جرت مصادرة وإتلاف 230 كجم من المواد الغذائية والأولية، إضافة لأدوات وأواني ومكائن خياطة تستخدم في ممارسة أنشطتهم.
وبين أن الفرق الميدانية رصدت موقعا عشوائيا آخر، جرى استخدامه لإعداد المأكولات بطريقة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، مضيفا أن الأمانة أتلفت 650 كجم من اللحوم والدواجن والخضراوات والمخللات والمواد الأولية غير الصالحة للاستهلاك، كما جرت مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.
من جهة ثانية نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 3969 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 32 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 47 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
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