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إغلاق 3 ورش صناعية مخالفة بالطائف

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- بواسطة أيمن الوشواش - لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتعزيزا لجهود تحسين المشهد الحضري، نفذت أمانة الطائف حملة ميدانية على الورش الفنية في المنطقة الصناعية بالطائف.

وجاءت الحملة وفق برنامج لرصد المخالفات المتعلقة بالتشوه البصري في الورش الصناعية والتوجيه بمعالجتها فوريا، أسفر عن إغلاق ثلاث ورش مخالفة لم تتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى تشويهها المظهر العام والعمل خارج نطاق الورشة والعمل دون ترخيص نظامي.

وتهدف الأمانة إلى رفع كفاءة الامتثال بالإجراءات الوقائية، والتقيد باللوائح والتعليمات البلدية الخاصة بالأنشطة الصناعية، والعمل على تحسين بيئات العمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية