شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 3 ورش صناعية مخالفة بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتعزيزا لجهود تحسين المشهد الحضري، نفذت أمانة الطائف حملة ميدانية على الورش الفنية في المنطقة الصناعية بالطائف.

وجاءت الحملة وفق برنامج لرصد المخالفات المتعلقة بالتشوه البصري في الورش الصناعية والتوجيه بمعالجتها فوريا، أسفر عن إغلاق ثلاث ورش مخالفة لم تتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى تشويهها المظهر العام والعمل خارج نطاق الورشة والعمل دون ترخيص نظامي.

وتهدف الأمانة إلى رفع كفاءة الامتثال بالإجراءات الوقائية، والتقيد باللوائح والتعليمات البلدية الخاصة بالأنشطة الصناعية، والعمل على تحسين بيئات العمل.