«البيئة» تتيح استيراد الشتلات والبذور للمزارعين الأفراد

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ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة من قبل الوزارة في إطار سعيها الدؤوب لإكمال عملية التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمزارعين الأفراد الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر نظام (حصاد) المطور، الذي أطلقته في وقت سابق، والمعني باستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات والمؤسسات.
ودعت الوزارة، جميع المزارعين الأفراد إلى الاستفادة من الخدمة الجديدة بالدخول إلى الرابط المخصص وإتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة.
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