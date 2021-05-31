ضبط مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 7 معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية الباكستانية والهندية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
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