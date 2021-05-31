شكرا لقرائتكم خبر 83 مخالفة للاحترازات في أسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 7 منشآت مخالفة، وحررت 83 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت أمس الأول، 1500 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وأسفرت الجولات عن إغلاق منشآت مخالفة، وتحرير مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 23 بلاغاعن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، والحملات التوعية لرفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة « ممتثل « بكافة مدن ومحافظات المنطقة، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها، تحقيقا للسلامة العامة، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، وذلك عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.