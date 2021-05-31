سعودي يستخرج دودة خطرة عاشت 9 سنوات في عين كندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن طبيب سعودي مقيم مبتعث من قبل وزارة الصحة إلى كندا لإكمال تخصص طب وجراحة العيون من إنقاذ عين مواطن كندي من أصل كاميروني، يعانى منذ 3 سنوات من إحساس بوجود شيء يتحرك فيها وراجع أطباء كنديين للبحث عن علاج دون نتيجة. وقال الطبيب عدنان العوامي للصحيفة إنه قبل أسبوع راجع المريض (44 عاما) قسم الطوارئ في مستشفى أوتاوه العام الذي كان يعمل فيه أثناء مناوبته مشتكيا من إحساس مزعج في العين، واحمرار وألم، فتبين وجود دودة تتحرك في بياض العين وجرى استخراجها بعملية وكان طولها 5 سم، وتبين أنها موجودة في عينه منذ قدومه من الكاميرون لكندا في 2012م أي قبل نحو 9سنوات، وكبرت في عينه خلال هذه المدة، وهي تسمى الدودة الأفريقية، ويمكن أن تسبب إذا أهمل إخراجها وكبرت في الحجم مضاعفات كالتهاب العين أو تتسبب في انفصال الشبيكة وبالتالي قد يفقد المريض بصره في هذه العين.

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