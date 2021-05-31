شكرا لقرائتكم خبر الصحة: ارتفاع ملحوظ في حالات كورونا الحرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أنها لا تزال ترصد ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات الحرجة، موصية الجميع بأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، عادة اللقاحات وسيلة آمنة وفعالة للتخلص من الأمراض المعدية. وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1245حالة مؤكدة وتعافي 1275 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9661 منها 1438 حالة حرجة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إجمالي الإصابات 450,436 حالة شفاء جديدة 1275 الحالات النشطة 9661 حالات الشفاء 433,413 إصابة جديدة 1245 حالة حرجة 1438 إجمالي الوفيات 7362 حالة وفاة جديدة 15

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: ارتفاع ملحوظ في حالات كورونا الحرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.