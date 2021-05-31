شكرا لقرائتكم خبر الصحة: ارتفاع ملحوظ في حالات كورونا الحرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1245حالة مؤكدة وتعافي 1275 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9661 منها 1438 حالة حرجة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الإصابات 450,436
حالة شفاء جديدة 1275
الحالات النشطة 9661
حالات الشفاء 433,413
إصابة جديدة 1245
حالة حرجة 1438
إجمالي الوفيات 7362
حالة وفاة جديدة 15
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