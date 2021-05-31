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الصحة: ارتفاع ملحوظ في حالات كورونا الحرجة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أنها لا تزال ترصد ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات الحرجة، موصية الجميع بأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، عادة اللقاحات وسيلة آمنة وفعالة للتخلص من الأمراض المعدية.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1245حالة مؤكدة وتعافي 1275 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9661 منها 1438 حالة حرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات 450,436

حالة شفاء جديدة 1275

الحالات النشطة 9661

حالات الشفاء 433,413

إصابة جديدة 1245

حالة حرجة 1438

إجمالي الوفيات 7362

حالة وفاة جديدة 15

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام