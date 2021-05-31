شكرا لقرائتكم خبر إعادة افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 5 مناطق، ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 114 يوما 1433 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: مسجدان في كل من مناطق القصيم والرياض والمدينة المنورة، ومسجد في منطقتي الشرقية وعسير.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة للحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.