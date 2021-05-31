شكرا لقرائتكم خبر اعتماد برنامج الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج الرعاية الصحية المنزلية في المدينة المنورة، برنامجا تدريبيا متكاملا «دبلوم لمدة 4 سنوات»، بعد تحقيق المعايير والمتطلبات وتوافق الإمكانات البشرية والتجهيزات الطبية. ويسهم البرنامج في تطوير مهارات العاملين في المجال الصحي، من خلال التدريب وتنظيم الورش والمؤتمرات التي تسهم في اكتسابهم مجموعة المهارات المهنية والوظيفية لتطوير مستواهم المعرفي ومعايير أدائهم المهني.



كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد برنامج الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.