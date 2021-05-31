شكرا لقرائتكم خبر 17 ألف زيارة منزلية للمرضى في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة تقدم الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.
وتشمل الخدمة المقدمة العناية بالجروح وقروح الفراش والأنابيب والقسطرة والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعيه والعائلة، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقا لاحتياج المريض.
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