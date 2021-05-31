زراعة 3000 شتلة بطريق المسجد الحرام

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وتضمنت الأعمال زراعة 3000 شتلة من نبات «الكوكيا» بطريق المسجد الحرام وزراعة 125 شجرة مزهرة من نوع « أكاسيا - تيكوما - بونسيانا « بشارع عبدالله بن دهيش، كما جرى تنفيذ أعمال تشكيل المزروعات بطريق الأمير سلطان على مسافة 2300 م.
وتعتمد الأمانة على معايير عملية دقيقة في اختيار أنواع الأشجار وقياس مدى ملاءمتها للبيئة واقتصادها لاستهلاك المياه، وتتمثل هذه المعايير في الظروف المناخية واختيار أنواع ملائمة لدرجات الحرارة بمكة المكرمة، وعدم الإضرار بالبنية التحتية من أرصفة وخزانات أرضية وخلافه، إضافة إلى اختيار نباتات مزهرة وغير شوكية لتجميل الحدائق والشوارع والميادين.
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