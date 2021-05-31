شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يناقش تطورات مشروع حصر الأصول الوقفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف أمس اجتماعه الـ15 برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد الراجحي.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على تقرير مفصل عن شراكات الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، وآخر التطورات في مشروع حصر الأصول الوقفية، واطلع أيضا على تقرير لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية، كما اعتمد المجلس التحديث على ميثاق المراجعة الداخلية، وتشكيل لجنة المكافآت.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الوقفي، مشددا على أهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.