شكرا لقرائتكم خبر إنشاء جمعية متخصصة في مجال المسرح بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنشاء جمعية «خويد» للمسرح والفنون الأدائية بجازان، كأول جمعية متخصصة في مجال المسرح.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الخبراني، أن الجمعية تعد أول جمعية أهلية رسمية متخصصة في مجال المسرح على مستوى المملكة، تهدف لنشر الوعي المسرحي والفني، وتنفيذ برامجها بما يتوافق ورؤية 2030، من خلال ما ستنفذه من عروض مسرحية للكبار والأطفال، وتقديم الدورات والورش التدريبية، وإتاحة الفرص للكوادر الشابة من الجنسين في تقديم أفكارهم وإبداعاتهم ومواهبهم.

وأكد أن الجمعية تسعى للمشاركة بالفعاليات والمهرجانات المحلية والوطنية، كما تسعى لتطوير فرق الفنون المسرحية، والمساهمة في إقامة المسارح الهادفة لبناء جيل مسرحي مثقف، وتنمية وتطوير المواهب المسرحية داخل المنطقة.