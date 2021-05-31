15 وظيفة هندسية تلعب دورا كبيرا في تطور الأمم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من خلال التفكير في الهياكل العظيمة في عصرنا، أو أعلى المباني في العالم، أو أكبر السدود، أو أطول الجسور، سنعرف أن تأثير المهندسين على المجتمع لا يحصى، إضافة إلى الابتكارات التي تحدث على المستويين المجهري والذري، وكذلك الاختراعات ومراكز البيانات الفائقة التي تتيح لنا البقاء على اتصال مع الآخرين أو الحصول على المعلومات أو الترفيه عن أنفسنا، كل هذه الإنجازات هي ثمار عمل المهندسين العاملين في مختلف التخصصات. «مكة» رصدت من خلال مواقع متخصصة وظائف الهندسة وتشمل ما يلي:





مهندس طيران



يعمل مهندسو الطيران كمهندسي أنظمة أو مديري مشاريع هندسية على إدارة تطوير الفضاء الجوي ورفع مستوى الجهود من منظور المؤسسة.



مهندس زراعي



يعمد هؤلاء المهندسون إلى تطوير الوقود الحيوي، وتخطيط البيئات الحيوانية، وإيجاد طرق أفضل لمعالجة الأغذية، ويشرفون على وظيفة المعدات في البيئات الزراعية.



مهندس السيارات



يقوم مهندسو السيارات بالبحث والتصميم والتطوير للمركبات وأنظمتها الفرعية، ويهتمون بتطوير سيارات الركاب والشاحنات والحافلات والدراجات النارية أو مركبات الطرق الوعرة.



مهندس الطب الحيوي



يعمل مهندسو الطب الحيوي بمزيج من علم الأحياء والطب والهندسة وهم المتخصصون وراء المعدات الطبية المتطورة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والآلات الجراحية المجهرية.



مهندس كيميائي



يستخدم المهندسون الكيميائيون معرفتهم بالعالم الفيزيائي معالجة تفاعلات الذرات والجزيئات الفردية.



مهندس مدني



يتخصص المهندسون المدنيون في تصميم وبناء الطرق والجسور والمباني وأنظمة إمدادات المياه. يشرفون ويوجهون فرق البناء ويعملون مع مهندسين آخرين.



مهندس كمبيوتر



يطور مهندسو الكمبيوتر البرامج والأجهزة التي تجعل أجهزة الكمبيوتر تعمل. قد يتخصص مهندسو الكمبيوتر في البرامج أو الأجهزة.



مهندس تصميم



يعد مهندسو الصياغة والتصميم الرسومات الميكانيكية أو الرقمية أو المخططات أو نماذج المنتجات أو الهياكل المختلفة لتوجيه صانعي المنتجات أو المهندسين المعماريين أو موظفي البناء في عملية التصنيع أو التنفيذ أو البناء.



مهندس كهرباء



مهندسو الكهرباء متخصصون في إمدادات الطاقة وتوليدها، ويقومون بالتصميم والتطوير والاختبار والإشراف على تصنيع المعدات الكهربائية.



مهندس بيئي



يستخدم مهندسو البيئة مبادئ العلوم والهندسة لحماية البيئة، وتحسين نوعية الهواء والماء والتربة وهي محور تركيزهم الأساسي.



مهندس جيولوجي



تشمل الهندسة الجيولوجية الجيولوجيا والهندسة المدنية ومجالات أخرى مثل التعدين والغابات والجغرافيا.



مهندس بحري



مسؤولون عن تصميم وبناء السفن والهياكل البحرية، مع التركيز بشكل أساسي على أنظمتها الداخلية.



مهندس ميكانيكي



يتمثل هدف المهندس الميكانيكي في تسخير أو توليد الطاقة في آلات مثل الغلايات ومكيفات الهواء ومعدات التبريد وتصنيع منتجات ملموسة، مثل المحركات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وغسالات الصحون.



مهندس بترول



يتخصص مهندسو البترول في تصميم وتطوير تقنيات وأساليب حفر سطح الأرض لاستخراج النفط والغاز.



مهندس برمجيات



مهندسو البرمجيات متخصصون مسؤولون عن اختبار وتصميم وتطوير وصيانة برامج الكمبيوتر للأعمال والاستخدام الشخصي.

يعمل مهندسو الطيران كمهندسي أنظمة أو مديري مشاريع هندسية على إدارة تطوير الفضاء الجوي ورفع مستوى الجهود من منظور المؤسسة.يعمد هؤلاء المهندسون إلى تطوير الوقود الحيوي، وتخطيط البيئات الحيوانية، وإيجاد طرق أفضل لمعالجة الأغذية، ويشرفون على وظيفة المعدات في البيئات الزراعية.يقوم مهندسو السيارات بالبحث والتصميم والتطوير للمركبات وأنظمتها الفرعية، ويهتمون بتطوير سيارات الركاب والشاحنات والحافلات والدراجات النارية أو مركبات الطرق الوعرة.يعمل مهندسو الطب الحيوي بمزيج من علم الأحياء والطب والهندسة وهم المتخصصون وراء المعدات الطبية المتطورة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والآلات الجراحية المجهرية.يستخدم المهندسون الكيميائيون معرفتهم بالعالم الفيزيائي معالجة تفاعلات الذرات والجزيئات الفردية.يتخصص المهندسون المدنيون في تصميم وبناء الطرق والجسور والمباني وأنظمة إمدادات المياه. يشرفون ويوجهون فرق البناء ويعملون مع مهندسين آخرين.يطور مهندسو الكمبيوتر البرامج والأجهزة التي تجعل أجهزة الكمبيوتر تعمل. قد يتخصص مهندسو الكمبيوتر في البرامج أو الأجهزة.يعد مهندسو الصياغة والتصميم الرسومات الميكانيكية أو الرقمية أو المخططات أو نماذج المنتجات أو الهياكل المختلفة لتوجيه صانعي المنتجات أو المهندسين المعماريين أو موظفي البناء في عملية التصنيع أو التنفيذ أو البناء.مهندسو الكهرباء متخصصون في إمدادات الطاقة وتوليدها، ويقومون بالتصميم والتطوير والاختبار والإشراف على تصنيع المعدات الكهربائية.يستخدم مهندسو البيئة مبادئ العلوم والهندسة لحماية البيئة، وتحسين نوعية الهواء والماء والتربة وهي محور تركيزهم الأساسي.تشمل الهندسة الجيولوجية الجيولوجيا والهندسة المدنية ومجالات أخرى مثل التعدين والغابات والجغرافيا.مسؤولون عن تصميم وبناء السفن والهياكل البحرية، مع التركيز بشكل أساسي على أنظمتها الداخلية.يتمثل هدف المهندس الميكانيكي في تسخير أو توليد الطاقة في آلات مثل الغلايات ومكيفات الهواء ومعدات التبريد وتصنيع منتجات ملموسة، مثل المحركات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وغسالات الصحون.يتخصص مهندسو البترول في تصميم وتطوير تقنيات وأساليب حفر سطح الأرض لاستخراج النفط والغاز.مهندسو البرمجيات متخصصون مسؤولون عن اختبار وتصميم وتطوير وصيانة برامج الكمبيوتر للأعمال والاستخدام الشخصي.

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