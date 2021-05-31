شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موقف احترام وأخوة يجمع " الجبير " وسفير الإمارات لدى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة عفوية مليئة بالاحترام ومشاعر الأخوة بين عادل الجبير، وزير المملكة للشؤون الخارجية، والشيخ نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

ويرصد الفيديو استقبال "الجبير" للسفير الإماراتي ولحظة الدخول عبر أحد الأبواب، ليحاول "الجبير" إدخال الشيخ نهيان قبله لداخل القاعة.

ورفض سفير الإمارات لدى المملكة بمشاعر مليئة بالإحترام والأخوة الدخول قبل "الجبير".

وكان "الجبير" قد استقبل بمقر الوزارة في الرياض الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة.