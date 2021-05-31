شكرا لمتابعة خبر عن بلدي الشواق يشارك الأهالي مبادرة تغطية القبور المكشوفه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هاشم الصعب (صدى):

أطلقت قرية سلم الزواهر جنوب محافظة الليث مبادرة تمثلت في تغطية القبور المكشوفة بالقرية ومراعاة حرمة الميت فيها حيث تعاني القرية من زحف الرمال المستمر الذي أدى الى ظهور بعض رفات العظام لتلك القبور وتكشفها ..

بدورها بلدية الشواق شاركت في هذه المبادرة وذلك بتوجيه وإطلاع من رئيس البلدية المهندس عابد السلمي حيث تمثلت هناك عدة مطالبات من الاهالي وذلك بضرورة توفير موقع جديد لمقبرة القرية نظراً لإمتلاء المقبره وتأثر السياج الحديدي بها نتيجة الرطوبة وزحف الرمال مما أدى الى دخول الحيوانات وامتهان حرمة الميت بها ..

مناشدين بذلك بلدية الشواق بضرورة النظر في مطالبهم وإعتماد موقع جديد للمقبرة وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص واختيار الموقع المناسب الذي يخدم القرية مستقبلاً معربين بذلك عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة التي تقوم بها البلدية والتي تخدم القرية وتطورها في شتى المجالات.