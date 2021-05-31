شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تفاصيل جديدة حول الطفل المتوفي بسبب كلاب ضالة في شاطئ العقير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

روى والد الطفل الذي توفي إثر هجوم الكلاب الضالة عليه في شاطئ العقير بالأحساء تفاصيل الواقعة المؤلمة.

وذكر عبدالرحيم الحمد، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الحادث وقع في إجازة عيد الفطر المبارك، حيث خروجوا جميعا للاستمتاع على شاطئ العقير، وبحلول الساعة الخامسة جاء كلب متوسط الحجم وهجم على نجله "تركي".

وأضاف أن أكثر من 15 كلبا ضالا هاجم ابنه بعد ذلك، وبعد مرور ساعة من الحادث جاءت سيارة الإسعاف، ونقلته إلى المستشفى، لافتا إلى أنه توفي يوم أمس متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وأكد أن والدته حزينة على نجلها الراحل، مناشدًا الجهات المعنية بتوفير سيارة إسعاف بالقرب من الشاطئ، كما طالب أمانة الأحساء بوضع حد لمشكلة الكلاب الضالة.

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