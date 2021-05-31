شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طفلة: الجمود في الداخل الكويتي لن يؤثر على العلاقات السعودية الكويتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق سعد بن طفلة إن الجمود في الداخل الكويتي لن يؤثر على العلاقات السعودية الكويتية.

وأضاف سعد بن طفلة خلال لقاء مع قناة العربية، إن العلاقات بين الكويت والسعودية تأخذ معيارا واحدا لفلترة أي محاولة للتشويش عليها.

وأوضح أن الكويت لا تنسى بأنها تلعب دورا أساسيا تنشد من خلاله بسياساتها الخارجية التي ورثتها عن الشيخ صباح الأحمد للتوفيق والسلام بين دول المنطقة، لافتا إلى أن المملكة تتعرض لهجوم إيراني بأيدي يمنية أو حوثية.