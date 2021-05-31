شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من سفارة المملكة للراغبين في السفر لأسبانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت سفارة المملكة في أسبانيا تنبيها للمواطنين الراغبين بالسفر إلى أسبانيا.

وقالت:"تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى أسبانيا بأن الحكومة الإسبانية أصدرت قرارا يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى مملكة أسبانيا في الأوضاع الراهنة على رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن حتى نهاية يوم 30 يونيو 2021".

واستثنى هذا القرار بعض الفئات التي سيتعين عليها الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بنحو 72 ساعة بحد أقصى وتعبئة النموذج الخا بوزارة الصحة الاسبانية على موقعها الإلكتروني(www.spth.gob.es) أو من خلال تطبيق (SpTH) وللاطلاع على الفئات المستثناة من هذه القيود يرجى زيارة الموقع الالكتروني.