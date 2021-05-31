شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " العم عادل " يقلع عن التدخين بالإلتزام بعد 50 سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى "العم عادل" قصته مع الإقلاع عن التدخين بعد 50 سنة عن طريق الإلتزام والجدية بعد إتخاذه هذا القرار إثر تدهور صحته.

وقال "العم عادل" في فيديو نشرته "صحة جدة" في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين: "أول سيجارة اخدتها قبل 57 سنة في سن المراهقة واستمرت معي حتى أصبحت مرض وليست عادة فقط".

وتابع: "في 2018 قررت خلاص اني تعبت ووصلت لمرحلة عدم القدرة على التنفس ودخلت إلى المستشفى وأخبرني الأطباء أنه يجب أن أقلع عن التدخين فتركت الدخان عن طريق الإلتزام".

وأضاف: "الإلتزام مهم والصدق والصراحة مع الطبيب المختص هام جدًا واللجوء للجهة المختصة يساعد على ذلك أيضًا".