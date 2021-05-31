اللواء محمد البسامي يباشر مهامه قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (صور)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت بعض الصور اللواء محمد البسامي وهو يباشر مهامه قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وجاء ذلك عقب قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتعيين اللواء محمد بن عبدالله البسامي قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.

وتقلد "البسامي" العديد من الوظائف كان آخرها منصب مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية والذي شغله منذ شهر أكتوبر 2017 .