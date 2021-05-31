شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: مقياس درجة الحرارة في المركبات والشوارع غير دقيق "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال مختص التوقعات في مركز الأرصاد عقيل العقيل، إن مقياس درجة الحرارة في المركبات والشوارع غير دقيق والمعتمد وفق المعايير هو ما يصدر عن المركز.

وأوضح عقيل العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:"تتعرض أجواء المملكة وتحديدا المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة غدا الثلاثاء لرياح شمالية إلى شمالية شرقية وتكون شرقية أحيانا مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة".

وأشار:" درجات الحرارة قد تصل إلى 48 في الظل بينما في الشمس خاصة على المناطق الشرقية من المملكة"، لافتا:"درجة الحرارة في الأحساء وحفر الباطن 46 درجة مئوية وتختلف درجات الحرارة في داخل المدينة عن خارجها".