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بالفيديو.. " الزعاق " : أهل بعض المناطق يتباشرون بنزول بواكير خراف النخيل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد صالح الزعاق أن أهل بعض المناطق سيتباشرون خلال هذه الأيام بنزول بواكير خراف النخيل.

وأضاف "الزعاق" في مقطع فيديو نشره على "تويتر": " "‏خلال هذه الأيام يتباشر أهل بعض المناطق بنزول بواكير خراف النخيل وكانوا أهالينا رحمهم الله يتهادونها بينهم".

وتابع: "المناطق الجنوبية والشرقية يبدأ مع مربعانية القيظ والوسطى وأجزاء من الغربية مع الجوزاء والشمالية أواخر الجوزاء".

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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