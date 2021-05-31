شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الزعاق " : أهل بعض المناطق يتباشرون بنزول بواكير خراف النخيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد صالح الزعاق أن أهل بعض المناطق سيتباشرون خلال هذه الأيام بنزول بواكير خراف النخيل.

وأضاف "الزعاق" في مقطع فيديو نشره على "تويتر": " "‏خلال هذه الأيام يتباشر أهل بعض المناطق بنزول بواكير خراف النخيل وكانوا أهالينا رحمهم الله يتهادونها بينهم".

وتابع: "المناطق الجنوبية والشرقية يبدأ مع مربعانية القيظ والوسطى وأجزاء من الغربية مع الجوزاء والشمالية أواخر الجوزاء".