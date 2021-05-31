شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: تخفيف الأعراض هو الهدف من تلقي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه ليس صحيح بأن لقاح فيروس كورونا لايمنع انتقال العدوى.

وقال العبد العالي : لقاح كورونا يساهم في الحماية ويحقق بعد تكون المناعة العالية بإذن الله، في تقليل فرص انتقال العدوى بشكل مؤثر، وكبير وهام جدًا.

وأضاف : في حال أنه وقعت الإصابة، وهي أقل بكثير أن لا يكون الشخص قد تلقى اللقاح، فنعم تخفيف الأعراض هو من الأهداف.

وتابع : الإصابة بالفيروس قد تودي بالإنسان بنسبة 10% إلى العناية المركزة، أي لو أصيب 100 قد يصل منهم 10 إلى العناية المركزة و2 إلى 3 منهم قد يكون لديهم حالة وفاة.